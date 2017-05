Papa Francisco chega a Portugal e diz que viagem é especial

O papa Francisco afirmou nesta sexta-feira (12) que sua viagem a Fátima, onde presidirá a canonização dos três pastorinhos, é um momento "muito especial" e será "uma viagem de oração".

"Esta é viagem é algo especial, uma viagem de oração, de encontro com o Senhor e com a santa mãe de Deus", disse Francisco aos jornalistas que estavam no voo papal.

O avião que levava Francisco desembarcou às 16h10 locais na Base Aérea de Monte Real, onde era aguardado pelo presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, com quem manterá uma reunião privada em uma das salas do aeroporto.

Na agenda do Pontífice também está incluída uma oração solitária na capela da base aérea, onde deixará um presente e assinará o livro de honra. Depois da cerimônia, Francisco seguirá de helicóptero para o Santuário de Fátima.