Papa Francisco chega a Fátima para canonizar pastorinhos

O papa Francisco inicia nesta sexta-feira (12) uma viagem de 24 horas a Portugal, onde presidirá a cerimônia de canonização dos pastorinhos Jacinta e Francisco Marto, no centenário das aparições de Fátima. Milhões de fiéis e peregrinhos já chegaram à cidade portuguesa de Fátima, cuja capacidade hoteleira está esgotada, para a visita de Jorge Mario Bergoglio.

Os irmãos Jacinta e Francisco são dois dos três pastorinhos que relatam terem recebido as imagens da Virgem ao longo do ano 1917. As crianças morreram no surto de gripe espanhola logo após suas visões, com 9 e 10 anos de idade.

A prima deles, Lucía dos Santos, que também presenciou as aparições, passou a vida em um convento e morreu em 2005, aos 97 anos. Seu processo de canonização ainda não foi concluído. A Igreja Católica reconheceu logo em 1930 como sobrenaturais as aparições em Fátima e Lucía relatou em vários livros suas memórias e fenômenos vividos na infância.

A primeira aparição ocorreu em 13 de maio de 1917, enquanto as crianças brincavam na Cova da Iria e viram um forte clarão. Em seguida, uma imagem de uma mulher vestida de branco apareceu para eles. A cerimônia de canonização está agendada para este sábado (13).

O milagre reconhecido envolve uma criança brasileira, Lucas Baptista, que caiu em 2013 de uma altura de 6,5 metros, quando tinha apenas cinco anos de idade. Os médicos o diagnosticaram com traumas severos no cérebro e perda de massa encefálica, com poucas chances de vida. Os pais da criança, João Baptista e Lucila Yurie, rezaram aos pastorinhos de Fátima e, seis dias depois, Lucas se recuperou. Hoje ele está com nove anos.