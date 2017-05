Mural de beijo na boca entre Papa e Trump é pintado em Roma

Uma colagem com a imagem do papa Francisco beijando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi colocada em Roma e tem atraído muitos curiosos ao local.

Jorge Mario Bergoglio foi retratado com um halo angelical e usando sua vestimenta branca, com um crucifixo simples. Já Trump foi retratado com chifres de um diabo, relógio de ouro e uma arma na cintura.

O título da obra foi dado como "O Bem Perdoa o Mal" e o retrato aparece a menos de duas semanas da visita entre os dois líderes no Vaticano, que está agendado para o dia 24.

Essa não é a primeira vez que Francisco é retratado pelas ruas de Roma de maneira inusitada. Em outubro do ano passado, o Pontífice foi retratado brincando com um tabuleiro de jogo da velha tentando desenhar os símbolos da paz enquanto um guarda suíço "vigiava o local".

Já em 2014, Bergoglio foi retratado como um "super-homem" nas ruas de um bairro romano. No entanto, todas as obras foram apagadas.