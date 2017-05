Mattarella pede sabedoria para 'governar' crise migratória

Em visita a Montevidéu, no Uruguai, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, afirmou nesta sexta-feira (12) que a crise migratória é "governada" de forma responsável pelo governo italiano.

"A questão dos imigrantes é "governada" de forma responsável, de forma inteligente, sem ignorar os acontecimentos importantes como este. Você pode ajustar com confiança e responsabilidade, mas não ignorá-los", ressaltou o mandatário à imprensa.

Segundo Mattarella "naturalmente os fenômenos são diferentes ao longo do tempo". Mas em qualquer caso "não devemos esquecer que, na história do mundo, particularmente na história da Europa, a migração sempre existiu e hoje mais do que nunca deve ser governada de forma responsável", ressaltou.

O italiano cumpre viagem oficial na cidade, onde se encontrará com seu homólogo Tabaré Vázquez.