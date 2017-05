Itália celebra 'Dia dos Voluntários do Automobilismo' da FIA

Várias entidades nacionais de automobilismo promoveram nesta sexta-feira, dia 12, eventos para celebrar o primeiro #FIAVolunteersDay, data internacional dedicada aos funcionários e voluntários de todas as competições oficiais do esporte e organizada pela Federação Internacional do Automobilismo (FIA).

"[Essa] é uma esplêndida oportunidade para agradecer todos os voluntários que apoiam as competições. Cada um deles garante com seu próprio empenho a segurança e o sucesso das manifestações", declarou o presidente da entidade, Jean Todt. Na Itália, o dia foi comemorado com um evento no Automobile Club d'Italia presenciado pelo seu presidente, Angelo Sticchi Damiani, que afirmou que "um bom funcionário de competição é quem procura sempre induzir os concorrentes a [seguir] comportamentos corretos" e que "do seu trabalho, dependem a regularidade e o bom andamento de toda a temporada esportiva".

"A sua paixão faz caminhar o 'motorsport', mundo estranho, fascinante e até incompreensível para quem é estanho a ele, mas que é imensamente rico de grande valores humanos", disse Damiani durante a ocasião. Nesta semana estão no calendário seis importantes eventos do esporte e todos eles terão um destaque para o #FIAVolunteersDay.

São eles a Fórmula 1 e Fórmula 2 na Espanha, o Rallycross FIA na Bélgica, a Fórmula E em Mônaco e o Campeonato Europeu de Caminhões na Áustria.