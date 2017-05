O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) reivindicou o ataque a comitiva do vice-presidente do Senado paquistanês, Maulana Abdul Ghafoor Haidari, que deixou ao menos 25 mortos e 35 feridos nesta sexta-feira (12) na província do Baluchistão, no Paquistão, informou a agência do grupo terrorista, a Amaq.

>> Atentado atinge comitiva de líder do Senado no Paquistão