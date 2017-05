Após demitir diretor, Trump deve adiar visita à sede do FBI

Após a polêmica demissão do diretor do FBI, James Comey, a Casa Branca desistiu de organizar uma visita do presidente, Donald Trump, à sede da agência neste fim de semana, informa a mídia norte-americana nesta sexta-feira (12).

Segundo uma fonte informou à emissora "NBC", "a maior parte dos funcionários é fiel a James Comey" e não haveria clima amistoso para a visita do mandatário.

A "confiança" do Bureau a Comey foi confirmada durante uma audiência na comissão do Senado que investiga o chamado "Russiagate" durante as eleições norte-americanas pelo líder interino do FBI, Andrew McCabe.

A demissão provocou uma onda de protestos, tanto políticos como de membros do FBI. Para muitos, a saída de Comey ordenada por Trump tem a ver com o fato do agora ex-diretor estar investigando a ligação entre a campanha presidencial do republicano e o governo da Rússia.

No entanto, ao invés de apaziguar os ânimos, Trump voltou a causar polêmica em uma nova postagem no Twitter nesta sexta. "James Comey é melhor que não haja 'gravações' de nossas conversas antes que elas comecem a fazer para a imprensa", postou o republicano para as críticas de milhares de usuários da rede social.

Além da polêmica no mundo político, a demissão foi mal vista por 54% dos norte-americanos que responderam a uma pesquisa da "NBC News/Survey Monkey". A maior parte dos entrevistados afirmou que foi "inadequada" a demissão de Comey.

Promessa de lealdade

O jornal The New York Times publicou hoje que, sete dias após tomar posse como presidente dos EUA, Trump fez um jantar com o então diretor do FBI pedindo que lhe "prometesse lealdade". Segundo fontes contaram ao jornal, Comey prometeu que seria "honesto", mas declinou de prometer lealdade ao novo presidente, dizendo que Trump não era "confiável" no sentido de político pouco convencional.