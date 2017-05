Angela Merkel recebe Emmanuel Macron na próxima semana

O recém-eleito presidente da França, Emmanuel Macron, será recebido na próxima segunda-feira (15) pela chanceler alemã, Angela Merkel, em Berlim. Esta será a primeira viagem oficial ao exterior do líder do "Em Marcha!", que venceu as eleições francesas do último domingo. O encontro entre Marcon e Merkel foi confrmado pelo porta-voz do governo alemão, Steffen Seibert, em coletiva de imprensa.

A probabilidade de Macron escolher a Alemanha como destino de sua primeira viagem ao exterior já vinha sendo especulada pela imprensa europeia. Merkel telefonou para Macron logo após a confirmação de sua vitória nas eleições. "Ela está muito contente com a eleição de Macron, que leva esperança a milhões de franceses, e também a milhões de pessoas na Alemanha e na Europa", comentou Seibert.

Macron venceu o segundo turno das eleições francesas com cerca de 66% dos votos, derrotando a candidata ultranacionalista Marine Le Pen, do partido "Frente Nacional" (FN).