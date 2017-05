Advogado de Schettino recorrerá à Corte Europeia

O advogado de Francesco Schettino, Saverio Senese, afirmou que pretende entrar com um recurso contra a prisão do capitão do navio Costa Concórdia na Corte Europeia de Direitos Humanos em Estrasburgo.

"Vamos esperar as motivações da Cassação, mas acredito que no processo contra Schettino houve uma série de violações dos direitos de defesa e faremos recurso em Estrasburgo", disse Senese. Ele ainda confirmou que Schettino já está no presídio de Rebibbia, em Roma.