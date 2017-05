Trump cobra ações para frear Síria em encontro com Lavrov

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu a portas fechadas nesta quarta-feira (10) o ministro russo das Relações Exteriores, Serghei Lavrov, no Salão Oval da Casa Branca, onde cobrou esforços da Rússia para tentar frear o regime de Bashar al-Assad.

Num comunicado, a Casa Branca afirmou que Trump disse a Lavrov que Moscou "deve frear o regime de Assad, o Irã e seus aliados".

O encontro foi marcado por uma discussão sobre a situação na Síria. Além disso, Lavrov disse que o republicano demonstrou interesse em construir "relações benéficas e pragmáticas" com a Rússia.

De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, durante o encontro, o chanceler também aproveitou para "enviar uma mensagem" do presidente da Rússia, Vladimir Putin. No entanto, o conteúdo da mensagem não foi divulgado.

"A conversa em si é extremamente positiva", acrescentou Peskov, em entrevista coletiva. Segundo ele, o Kremlin vê as possibilidades de um abrandamento "com otimismo cauteloso".

Na conferência de imprensa no consulado russo de Washington, Lavrov acrescentou que as relações com Trump são "livres de ideologia" e que ambos os governos estão abertos a negociar e a cooperar em assuntos como a resolução do conflito sírio.

Por sua vez, Trump ressaltou que a "reunião foi muito, muito boa". A reunião entre ambos acontece num momento de tensão nas relações bilaterias entre a Rússia e os Estados Unidos e principalmente, após Trump demitir o diretor do FBI, James Comey, responsável por investigar uma suposta interferência da Rússia nas eleições do ano passado para beneficiar o republicano.