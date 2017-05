Pastorinhos da Virgem de Fátima serão canonizados por curar menino brasileiro

O reconhecimento como milagre, pelo Vaticano, da cura completa do traumatismo craniano grave de um menino paranaense, é o que tornará possível a canonização dos irmãos Francisco e Jacinta, dois dos três pastorinhos de Fátima, em Portugal, que teriam visto aparições da Virgem Maria.

Francisco (1908-1919) e Jacinta (1910-1920) foram duas das três crianças que, com a prima Lucia (1907-2005), disseram ter visto a santa em 1917, em aparições cujo centenário será comemorado amanhã (12) e sábado, com a presença do papa Francisco em Portugal.

O processo para a passagem dos irmãos de beatos a santos vinha acontecendo em sigilo, mas hoje foi revelada em Fátima pelos pais do menino brasileiro Lucas, João Batista e Lucila Yurie, da cidade de Juranda, no Paraná.

Conforme o relato do casal, Lucas sofreu um grave traumatismo craniano depois de cair de uma janela em 3 de março de 2013, quando tinha cinco anos. A queda, de uma altura de 6,5 metros, provocou um "traumatismo craniano grave, com perda de tecido cerebral no lóbulo frontal esquerdo" e fez que com que a criança chegasse ao hospital "em coma muito grave", explicou o pai.

No hospital, o menino teve duas paradas cardíacas e foi operado de emergência. "Os médicos diziam que ele tinha poucas probabilidades de sobreviver", afirmou João Batista. A família começou então a rezar para Nossa Senhora de Fátima e, no dia seguinte, telefonou para o Convento de Nossa Senhora do Carmo, em Campo Mourão (PR), para pedir que as irmãs rezassem para o menino. Temendo que a criança não resistisse, a própria freira que atendeu fez uma oração para confortar os pais.

Orações aos pastorinhos

Lucas piorava e os médicos diziam que "se ele sobrevivesse teria uma recuperação muito demorada, ficando com graves deficiências cognitivas ou mesmo em estado vegetativo". Em 7 de março, os pais voltaram a ligar para o convento e a irmã que recebeu a chamada deu o recado à comunidade. Uma freira disse ter sentido um impulso e decidiu recorrer as relíquias dos beatos, que estavam junto do Sacrário.

Segundo os pais, ela teria dito: "Pastorinhos, salvem esse menino, que é uma criança como vocês". A freira também convenceu toda a comunidade a rezar com ela pela intercessão dos pastorinhos.

Em 9 de março, Lucas acordou do coma e começou a falar. No dia 11, saiu da UTI. No dia 15, teve alta, totalmente recuperado e sem qualquer sequela. Os médicos não encontraram explicações objetivas para a recuperação do menino.

"Damos graças a Deus pela cura do Lucas e sabemos com toda a fé do nosso coração, que este milagre foi obtido pelos pastorinhos Francisco e Jacinta. Sentimos uma imensa alegria por ser este o milagre que os levou à canonização, mas principalmente sentimos a bênção da amizade dessas duas crianças, que ajudaram o nosso menino e agora ajudam a nossa família", encerrou o pai.