Na França, operários ameaçam explodir fábrica por demissões

Os funcionários da fábrica GM&S, na França, que atua como subcontratada da PSA e da Renault, colocaram bombas de gás por toda a planta da indústria e ameaçam explodir o local nesta quinta-feira (11).

Eles protestam contra um plano de demissão e contra os atrasos nos salários dos funcionários que atuam na unidade de La Souterraine, em Creuse. "Nós minamos a fábrica", disse um dos líderes sindicais que estão no local à imprensa francesa.

De acordo com os jornais franceses, eles já destruíram uma das grandes máquinas que há na empresa e ameaçam quebrar mais equipamentos.

"Não queríamos chegar até isso, mas não nos deram escolha. A média de idade aqui é de 49 anos, o que faremos? Nós temos famílias", disse Vincent Labrousse, que lidera outro sindicato.

Atualmente, 279 pessoas trabalham na empresa, que declarou falência em dezembro do ano passado. No entanto, as negociações para tentar garantir os direitos dos funcionários estão paralisadas. (ANSA)