EUA cria grupo especial na CIA para combater Coreia do Norte

O governo de Donald Trump apertou o cerco contra a Coreia do Norte. Os Estados Unidos formaram dentro da CIA uma equipe especial para frear o desenvolvimento do programa nuclear e balístico de Pyongyang.

Chamado de "Korea Mission Center", o grupo tentará combater de maneira mais eficaz as ameaças do regime de Kim Jong-un. De acordo com o diretor da CIA, Mike Pompeo, um ex-agente secreto norte-americano irá liderar o time, mas sua identidade foi mantida em sigilo.

O grupo terá apoio não apenas da CIA, mas de todos os outros profissionais de agências federais de emergência. De acordo com especialistas, a criação de um task force dedicado à Coreia do Norte representa um endurecimento da política de Trump em relação ao país. Outros grupos de inteligência já existem para a África, para o Oriente Médio e para Ações Antiterroristas.

A Coreia do Norte conduz um programa nuclear e balístico há anos e faz constantes ameaças aos Estados Unidos. Mas a tensão entre os dois países aumentou há cerca de dois meses, na gestão de Trump, que tomou posse em janeiro.

Países asiáticos, como China, Coreia do Sul e a Rússia temem que Estados Unidos e Coreia do Norte entrem em guerra, o que poderia envolver outras potências e gerar efeitos nucleares. (ANSA)