Abbas confirma que EUA devem intermediar acordo com Israel

O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, afirmou que está pronto para ir a Washington para tratativas de paz com Israel e que vai aceitar a intermediação do acordo por Donald Trump.

"Aceitei o convite do presidente Donald Trump de me reunir na Casa Branca e expressar nossa disponibilidade para criar um histórico acordo de paz que poderá por fim às discussões entre nós e os israelenses", destacou Abbas.

Segundo várias fontes próximas ao governo norte-americano, a fortaleza de Massada poderá ser o lugar escolhido pelo republicano como lugar-símbolo para anunciar a retomada das negociações entre palestinos e israelenses, no dia 23 de maio, quando Trump visitará Israel.

Abbas deu a declaração após se reunir, nesta quinta-feira (11), com o presidente russo, Vladimir Putin, e destacou a importância da Rússia no processo de paz no Oriente Médio.

"É impossível resolver a questão palestina sem a significativa participação da Rússia no processo de paz e destacamos isso em todos os acordos internacionais", disse Abbas após o encontro a portas fechadas em Sóchi. A reunião entre os dois líderes ocorre cerca de uma semana após Abbas se reunir com Trump.

O republicano havia polemizado no início de seu mandato ao dizer que não se importava se a paz na região seria feita "com um ou dois Estados", mas que queria por fim ao conflito. No entanto, na última reunião, Trump não se opôs à ideia de dois Estados.

Para o líder da ANP, a "posição da Rússia sempre permaneceu a mesma e está focada na criação de um Estado palestino independente, com as fronteiras de 1967 e Jerusalém leste como capital".