Trump recebe Lavrov em meio à tensão política nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe nesta quarta-feira (10), no Salão Oval da Casa Branca, o ministro russo das Relações Exteriores, Serghiei Lavrov, um dia após a demissão do diretor do FBI, James Comey, que provocou uma série de críticas no país. Comey investigava uma suposta interferência da Rússia nas eleições do ano passado para beneficiar Trump. "[Comey] foi demitido? Estão brincando!", ironizou Lavrov.

Por sua vez, Trump afirmou que "Comey foi demitido porque não estava fazendo um bom trabalho". Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, a Rússia espera que a destituição de Comey não afete as relações bilaterais entre Moscou e Washington.

Nesta manhã, Lavrov também foi recebido na sede do Departamento de Estado dos Estados Unidos pelo secretário Rex Tillerson para um debate de assuntos bilaterais. De acordo com o Departamento de Estado, os principais temas abordados nas negociações foram a situação na Síria e na Ucrânia, além da luta contra o terrorismo e um possível encontro entre Trump e o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Lavrov visita Washington antes de viajar para o Alasca, onde participará junto com Tillerson do 10º encontro ministerial dos países-membros do Conselho do Ártico, que acontecerá até amanhã (11).