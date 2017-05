Trump promete resolver crise com Coreia do Norte

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonou nesta quarta-feira (10) para o novo mandatário da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e afirmou que acredita que os dois governos terão uma colaboração muito próxima para resolver a crise com a Coreia do Norte.

Os dois líderes conversaram por cerca de 30 minutos por telefone e o republicano destacou que a aliança entre os dois países "é a mais importante sobre as incertezas crescentes de segurança na península". O norte-americano ainda destacou que "respeita" a decisão das urnas sul-coreanas e destacou que acredita que o "quebra-cabeça de Pyongyang pode ser resolvido".