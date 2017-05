Novo presidente sul-coreano está pronto para visitar Pyongyang

O recém-eleito presidente sul-coreano, Moon Jae-in, manifestou-se pronto para visitar Pyongyang durante a cerimônia de tomada de posse na quarta-feira (10).

No início do dia, a Comissão Nacional Eleitoral da Coreia do Sul anunciou que Moon Jae-in se tornou o novo presidente da nação asiática com o apoio de 41,1 por cento dos eleitores.

"Se for necessário, vou imediatamente para Washington, e também estou pronto para visitar Pyongyang se for possível", disse Moon, falando sobre sua intenção de reduzir as tensões na península Coreana.

A votação ocorreu menos de dois meses depois que a presidente Park Geun-hye foi deposta após um escândalo de corrupção que também levou à sua prisão.

O novo presidente da Coreia do Sul assumiu o cargo logo após a confirmação dos resultados pela Comissão.

A última cúpula foi realizada em outubro de 2007 em Pyongyang queando se reuniram o líder norte-coreano, Kim Jong-il, e o presidente sul-coreano, Roh Moo-hyun.

