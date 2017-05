Milão inaugura supermercado gratuito para famílias pobres

Abriu em Milão, na via Calatafimi 10, o SoliDando, o primeiro supermercado onde os gastos são gratuitos para as famílias em dificuldade econômica. Em um prazo de um ano, o estabelecimento dará ajuda a 150 núcleos familiares, para um total de mais de 560 pessoas.

O projeto foi apresentado por Agostino Frigerio, diretor da iBVA, associação sem fins lucrativos que administrará o supermercado, junto a ao assessor para as Políticas Sociais de Milão, Pierfrancesco Majorino, ao secretário-geral da Confcommercio Milano, Marco Barbieri, e o presidente da cooperativa I.E.S, don Massimo Mapelli.

O estabelecimento trata-se de um empório solidário no qual as famílias em dificuldade podem fazer compras escolhendo em cestas com 83 produtos e sem pagar nada. O acesso, aliás, é feito através de um cartão com pontos, do qual a pontuação sempre aumenta assim que uma despesa no local é realizada.

As famílias italianas e estrangeiras que podem fazer compras no SoliDando são escolhidas pelo próprio iBVA, sendo que muitas delas já aproveitam de outros serviços oferecidos pela associação ou por outras organizações do gênero.