Itália contratará mais de 50 mil professores em 2017

Os ministérios da Educação e da Economia da Itália chegaram a um acordo nesta quarta-feira (10) para a contratação de mais 15,1 mil professores por tempo indeterminado em 2017.

Com a liberação de 21 mil vagas devido a aposentadorias e com outras 16 mil que já estão disponíveis, o governo italiano deve oferecer contratos estáveis a 52,1 mil docentes ao longo do ano.

"A escola merece esse reconhecimento", afirmou a ministra da Educação do país, Valeria Fedeli. Os novos 15,1 mil postos de trabalho substituirão as vagas oferecidas anualmente a professores suplentes.

"Isso significa investir na qualidade da formação dos docentes, colocando no centro o interesse dos estudantes, das famílias e dos professores", acrescentou Fedeli.