Bernie Sanders sugere que Trump demitiu chefe do FBI por ter algo a esconder

O senador Bernie Sanders, pré-candidato democrata à presidência dos EUA nas últimas eleições, disse na noite desta terça-feira que o atual chefe de Estado, Donald Trump, parece estar tentando esconder alguma coisa com a decisão de demitir o diretor do Departamento Federal de Investigação, James Comey, anunciada mais cedo.

"A decisão de Donald Tump de demitir o diretor do FBI, James Comey, levanta sérias questões sobre o que sua administração estaria escondendo", afirmou Sanders.

Donald Trump teria tomado a polêmica decisão por recomendação do procurador-geral Jeff Sessions e de seu vice, Rod Rosenstein, alegando que Comey não teria capacidade de liderar o FBI.

Para Sanders, no entanto, a saída de Comey representa um obstáculo para as investigações sobre as suspeitas de ligação entre a campanha de Trump e o governo russo, investigações que vinham sendo conduzidas pelo FBI.

"Precisamos de uma investigação independente sobre os laços entre a campanha de Trump e a Rússia", disse o senador.

