Valls quer lançar candidatura pelo 'Em Marcha!', de Macron

O ex-primeiro-ministro francês Manuel Valls anunciou nesta terça-feira (9) que abandonará o Partido Socialista e concorrerá nas eleições legislativas de junho pelo "Em Marcha!", movimento fundado pelo recém-eleito presidente Emmanuel Macron.

"O Partido Socialista morreu", disse Valls em entrevista à rádio RTL. "Seus valores e sua história não morreram, mas o partido está no passado", concluiu.

"O Partido Socialista precisa fazer um balanço, olhar para sua história e decidir o caminho para o futuro. Agora, o essencial é garantir uma maioria clara e coerente para que Macron possa governar", comentou o ex-premier.

O anúncio pegou de surpresa os franceses, que compareceram às urnas há apenas dois dias para votar no segundo turno das eleições presidenciais, elegendo Macron com 66% dos votos, contra a candidata de extrema-direita Marine Le Pen, da Frente Nacional (FN).

As eleições legislativas de junho formarão um novo Parlamento na França e testarão a capacidade de Macron para governar.

No entanto, o próprio comitê de candidaturas do "Em Marcha!" explicou que já existem candidatos inscritos na região eleitoral de Valls e que o ex-premier terá que passar por todas as etapas para concorrer. "A candidatura não é automática", explicou Christophe Castaner, porta-voz de Macron.

Manuel Valls fora ministro do Interior da França entre maio de 2012 e março de 2014, quando foi nomeado primeiro-ministro pelo presidente François Hollande.

Em dezembro de 2016, porém, Valls se afastou do cargo para concorrer às primárias do Partido Socialista para as eleições presidenciais.