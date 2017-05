'The Guardian': Menina de onze anos morre ao cair de Montanha Russa em parque no Reino Unido

Matéria publicada nesta terça-feira (9) pelo The Guardian conta que uma menina de 11 anos de idade morreu após um incidente em um passeio de água no parque temático Drayton Manor, no Reino Unido.

Segundo a reportagem a polícia de Staffordshire disse que a menina se machucou depois de cair da Splash Canyon no parque em Tamworth na tarde de terça-feira (9). Ela foi transportada para o hospital e o passeio foi posteriormente fechado.

da área de Leicester, foi transportada para o hospital de Birmingham Children's.

O serviço de ambulância do West Midlands disse: "[Nós estávamos] chamados para relatos de um paciente na água em Drayton Manor, Tamworth, em 2.18pm.

Drayton Manor comuniou de acordo com o Guardian que "o passeio Splash Canyon foi fechado após o incidente. Os serviços de emergência estão no local e nosso pessoal do parque totalmente treinado está ajudando. "

