'Sucessora' de Marine, Marion Le Pen deve deixar política

Marion-Marechal Le Pen, sobrinha da candidata derrotada à Presidência da França, Marine, deve anunciar nesta terça-feira (9) sua saída da vida pública e do partido de extrema-direita Frente Nacional (FN).

Marion, que tem 27 anos, já teria comunicado a tia que deixaria a política "por escolha pessoal", com um desejo de "mudar de vida", segundo o jornal Le Parisien. Marine, por sua vez, teria "respeitado" a escolha da sobrinha por entender que a vida pública "causa muitos sacrifícios".

A jovem política, que preside o grupo do FN no Conselho Regional de Provença-Alpes-Costa Azul, era apontada como provável sucessora da líder ultranacionalista.

No entanto, sua postura sempre foi mais atrelada ao fundador da sigla, Jean-Marie Le Pen, do que com a tia - que se afastou do polêmico pai para tentar vencer as eleições presidenciais. Com isso, o "clã" Le Pen pode perder o controle da sigla que fundou.

Também tornaram-se públicas algumas "decepções" da mais jovem deputada eleita da França com o partido e, especialmente, com o vice-presidente, Florian Philippot, com quem sempre teve um relacionamento complicado.

Além do Le Parisien, os jornais Le Figaro e Liberation informam a desistência da política de Marion citando fontes de sua "comitiva".

O anúncio da desistência também é fruto da frustração com a campanha da tia, derrotada no segundo turno das eleições presidenciais, no último domingo (7), pelo centrista e europeísta Emmanuel Macron.