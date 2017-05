Submarinos soviéticos da 2ª GM são encontrados na Finlândia

Dois submarinos soviéticos afundados durante a Segunda Guerra Mundial foram encontrados na última segunda-feira (8) no Golfo da Finlândia por um grupo russo de pesquisas submarinas.

"Descobrimos dois submersíveis, o Shch-406 e o Shch-320", disse o líder da expedição, Konstantin Bogdanov. De acordo com a agência "Interfax", ambos os submarinos afundaram depois de uma explosão.

"A julgar pelas condições dos submarinos você pode ver que em ambos os casos as equipes lutaram por suas vidas após as explosões. Em um dos submarinos as saídas estavam abertas completamente, e os outros marinheiros sobreviventes "provavelmente tentaram fugir em um veículo especial", acrescentou Bogdanov.