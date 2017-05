Moon Jae-in é eleito presidente da Coreia com 40,2% de votos

O candidato Moon Jae-in, candidato do Partido Democrático sul-coreano, é o novo presidente da Coreia do Sul, tendo recebido 11,4 milhões de votos, cerca de 40,2% do total, de acordo com a Comissão Eleitoral Central, que analisou mais de 32 milhões de votos expressos, cerca de 77,2% do total nacional.

Moon venceu o rival conservador Hong Joon-pyo, que ficou com 25,2% dos votos, e do líder do People's Party, Ahn Cheol-soo, que teve 21,5% dos votos. A proclamação oficial da vitória de Moon acontecerá na manhã desta quarta-feira (10) durante uma reunião da Comissão. (ANSA)