Liberal Moon Jae-in vence eleição na Coreia do Sul, indica boca de urna

O político liberal Moon Jae-in venceu a eleição presidencial da Coreia do Sul nesta terça-feira (9), segundo pesquisas de boca de urna, conquistando uma vitória já esperada que vai por fim a quase uma década de governo conservador e trazer uma abordagem mais conciliatória em relação à Coreia do Norte. As informações são da Agência Reuters.

Moon, de 64 anos, deve derrotar o adversário conservador Hong Joon-pyo, um ex-promotor, por 41,4% contra 23,3% dos votos, mostraram pesquisas de boca de urna conduzidas em conjunto por três emissoras de televisão.

Se confirmada a vitória do candidato do opositor Partido Democrático, Moon substituiria Park Geun-hye, que foi retirada do poder em dezembro pelo Parlamento devido a um amplo escândalo de corrupção.

A votação encerra um vácuo de liderança que durou meses desde o impeachment de Park, que se tornou a primeira líder sul-coreana eleita democraticamente a ser retirada do cargo. Park está presa e em julgamento, mas nega qualquer irregularidade. Ela decidiu não votar, relatou a mídia da Coreia do Sul.

Uma pesquisa do instituto Gallup Korea da semana passada mostrou Moon com 38% de apoio entre 13 candidatos, e o político de centro Ahn Cheol-soo como seu adversário mais próximo com 20% das intenções de voto.

Moon favorece o diálogo com a Coreia do Norte para aliviar a crescente tensão sobre os programas nuclear e de mísseis em andamento pelo regime de Pyongyang. Ele também quer reformar poderosos conglomerados liderados por famílias, como Samsung e Hyundai, e estimular o gasto fiscal para criar empregos.

O liberal, que em 2012 perdeu para Park por uma pequena margem, criticou os dois governos conservadores anteriores por não terem conseguido refrear o desenvolvimento de armas norte-coreano. Ele defende uma política dupla de diálogo e de manutenção da pressão e das sanções para incentivar mudanças.

Em uma transmissão ao vivo no YouTube nesta terça-feira, ele disse que a Coreia do Sul deveria ter uma atuação diplomática mais ativa para conter a ameaça nuclear do Norte e não assistir passivamente enquanto os Estados Unidos e a China conversam entre si.