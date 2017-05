Em Milão, Obama discursa em defesa de acordo sobre o clima

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, participa nesta terça-feira (9) da 3ª edição do "Seeds&Chips - The Global Food Innovation Summit", onde faz um discurso em defesa do meio-ambiente e da importância da alimentação para todos os povos no mundo.

Defendendo o Acordo de Paris sobre o clima, assinado durante seu governo e agora seriamente ameaçado pela administração de Donald Trump, o ex-líder da Casa Branca afirmou que o "homem causou problemas ao planeta e agora é chamado para resolvê-los".

"Em Paris, com Matteo [Renzi, ex-premier italiano], nós ajudamos a levar o mundo a um acordo muito significativo sobre o clima", destacou. Obama começou seu discurso agradecendo a hospitalidade dos italianos e afirmou que estava trazendo também as saudações de Michelle, que lidera uma campanha há anos pela alimentação saudável nos Estados Unidos. "E eu digo que nós voltaremos muitas vezes à Itália", disse sob aplausos dos cerca de 3,5 mil participantes da palestra.

Ao falar da nutrição, Obama relacionou parte do problema da imigração em massa à falta de comida em muitas partes do mundo, o que obriga as pessoas a procurarem outras cidades ou países em busca de uma vida melhor. No entanto, ele comemorou os avanços da sociedade em "diminuir o número de pessoas mal nutridas no mundo", apesar de reconhecer que "mais de 800 milhões" sofrem com o problema.

Voltando a destacar a Itália, o ex-presidente ressaltou que "os Estados Unidos não seriam o que são hoje sem a contribuição do imigrantes italianos, que sofreram discriminações, mas que com fé, convicção e trabalho duro tiveram sucesso em todo o lugar e reforçaram os EUA".

Já na fase de perguntas com o público, Obama ressaltou o papel dos jovens e disse que esse período pós-Presidência está sendo bom para ajudá-los a crescer. "O que eu aprendi é que as pessoas jovens querem se envolver com a política e eu posso ajudá-las a crescer como futuros líderes do mundo", afirmou.

Antes do discurso, Obama se reuniu com líderes políticos e empresariais italianos e recebeu, das mãos do prefeito de Milão, Giuseppe Sala, as chaves da cidade italiana. O encontro foi feito a portas fechadas.