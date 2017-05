'El País': Bombas de excrementos, a nova arma da oposição contra o chavismo

Matéria publicada nesta terça-feira (9) pelo jornal espanhol El País conta que nas redes sociais eles ganharam o apelido de coquetéis puputov, e são a última moda entre as armas disponíveis no arsenal – precário, mas em fase de aperfeiçoamento – dos manifestantes que há 38 dias enfrentam a tropa de choque da Guarda Nacional e a Polícia Nacional Bolivariana nas ruas da Venezuela.

Segundo a reportagem trata-se, como o nome sugere, de uma variação do célebre coquetel Molotov, só que feita com excrementos. Teriam estreado no fim de semana durante um confronto na localidade de Los Teques, capital do Estado de Miranda, a poucos quilômetros de Caracas.

El País relata que nesse incidente, segundo o relato que viralizou em poucas horas, uma dúzia de agentes da Guarda Nacional (polícia militar) foi alvo de um ataque com fezes. Antes de baterem em retirada, alguns dos policiais teriam vomitado.

Mesmo que o episódio seja apenas uma lenda urbana, bastou para acender nas redes sociais o intercâmbio de fórmulas para a produção desses artefatos: basicamente, uma mistura de água e fezes colocada em frascos de vidro. Mensagens publicadas no Whatsapp davam instruções precisas para a elaboração, descreve o noticiário.

El País informa que porta-vozes do Governo dizem que a vanguarda das manifestações é formada por mercenários pagos e armados. Algumas mortes atribuídas ao impacto direto das bombas de gás contra as vítimas foram na verdade causadas, segundo os chavistas, por disparos de armas artesanais que usam rolamentos como projéteis.

> > El País