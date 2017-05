'Deutsche Welle': Governador de Jacarta é condenado por blasfêmia contra Islã

Matéria publicada nesta terça-feira (9) pelo Deutsche welle conta que um tribunal da Indonésia condenou nesta manhã o governador de Jacarta, Basuki Tjahaja Purnama, conhecido como Ahok, a dois anos de prisão por blasfêmia e ordenou a sua prisão imediata. Ele foi levado ao presídio de Cipinang, no leste da capital do país. Os advogados dele disseram que vão recorrer da sentença.

Welle afirma que Purnama, que é da minoria cristã no país muçulmano mais populoso do mundo, foi levado a julgamento pelo crime de blasfêmia devido a uma declaração que fez no final de setembro, quando disse que era errada a interpretação de alguns ulemás (teólogos muçulmanos) de um versículo do Alcorão segundo o qual um muçulmano só deve eleger um dirigente muçulmano.

Político da minoria cristã recebe pena de dois anos de prisão, maior que a solicitada pela acusação

Segundo a reportagem a pena é mais dura que a defendida pela promotoria, que pedira um ano de prisão, mas inferior à máxima de cinco anos prevista na legislação. O juiz Abdul Rosyad disse que o tribunal optou por uma pena mais rigorosa porque o acusado não mostrou remorso e que seus comentários poderiam "romper a unidade, causar distúrbios na sociedade e ferir os sentimentos dos muçulmanos" da Indonésia. O presidente do tribunal negou que o julgamento tenha sido político.

De acordo com o diário o acusado esteve em liberdade durante o julgamento, durante o qual disputava a reeleição. Ele viu suas intenções de voto caírem nas pesquisas depois da polêmica e acabou perdendo a disputa para o candidato muçulmano Anies Baswedan. A eleição foi em abril, e o mandato dele termina em outubro.

Noticiário acrescenta que a decisão do tribunal ocorreu um dia depois de o governo ter dissolvido o grupo islamita Hizbut Tahrir Indonésia por considerar que ele contradiz os princípios de unidade e diversidade nacional. A Indonésia é o país de maior população muçulmana do mundo, com 88% de seus 250 milhões de habitantes professando a religião, a grande maioria de forma moderada.

> > Deutsche Welle