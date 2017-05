Coreia do Sul vai às urnas após impeachment de Park Geun-Hye

A Coreia do Sul elege nesta terça-feira (9) um novo presidente, em eleições antecipadas devido ao impeachment de Park Geun-Hye, pivô de um escândalo de corrupção e influência política. De acordo com as pesquisas de boca de urna, o candidato Moon Jae-in, do Partido Democrático, deve ser eleito.

Ele tem cerca de 40% das intenções de votos. Por volta das 17h locais, faltando três horas para o fechamento das urnas, a Comissão Eleitoral registrava uma afluência de 70%.

A expectativa é que o comparecimento supere os 80% pela primeira vez desde 1997.

A alta participação se deve à possibilidade de eleitores votarem antecipadamente, opção exercida por 11 milhões de pessoas, cerca de 26% do total.

Uma vitória de Moon, de 64 anos, significa uma alternância do poder no país, após 10 anos de governo dos conservadores. Park Geun-Hye foi afastada da Presidência da Coreia do Sul pela relação com sua amiga, Choi Soon-sil, que, apesar de nunca ocupar cargos oficiais, usava sua influencia para obter milhões de dólares de empresas do país.