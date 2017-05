Candidato liberal já comemora vitória em eleição sul-coreana

Ainda sem a confirmação dos resultados oficias das eleições presidenciais na Coreia do Sul, o candidato Moon Jae-in já declarou vitória. Apontado como o vencedor por todas as pesquisas de boca de urna, o liberal disse que sua eleição representa a vontade do povo por "mudanças".

"É uma vitória fruto do desesperado desejo do povo por uma mudança no governo. Faremos todo o possível para ajudar a concretizar essa aspiração, a qual acredito que tenha sido o principal motivo do nosso triunfo", disse Moon Jae-in.