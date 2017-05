Trump e Macron combinam de se encontrar em Bruxelas durante cúpula da Otan

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou nesta segunda-feira (8)por telefone com o presidente eleito da França, Emmanuel Macron, para felicitá-lo por sua vitória. Durante a conversa, ambos combinaram de realizar uma reunião durante a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Bruxelas, no próximo dia 25.

Trump expressou a Macron seu "desejo de trabalhar estreitamente" com ele para enfrentar "desafios compartilhados", segundo um comunicado divulgado pela Casa Branca. Além disso, Trump enfatizou a Macron, vencedor das eleições presidenciais francesas no domingo, a "longa e robusta história de cooperação" entre os Estados Unidos e a França, "seu aliado mais antigo".

"Estamos ansiosos para trabalhar com o novo presidente e continuar nossa estreita cooperação com o povo francês", disse o governo Trump, em um comunicado do porta-voz da Presidência, Sean Spicer. A Casa Branca já tinha expressado, durante a semana passada, que Trump trabalharia "com o presidente que escolhessem os franceses", independentemente dos resultados.