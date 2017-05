'The Economist': Macron é mal visto em sua cidade natal

The Economist traz nesta segunda-feira (8) uma matéria sobre o novo presidente eleito da França, Emmanuel Macron, onde fala sobre sua origens e como ele é visto pelo povo de sua cidade natal.

Amiens, no norte da França, a 120 quilômetros de Paris, é conhecida pela imponente catedral gótica do século XIII, uma das maiores do país, e pelos hortillons – jardins e hortas cultivados desde a Idade Média em brejos ao longo do Rio Somme, que corta a cidade de 135 mil habitantes. Em Amiens nasceu, há 39 anos, numa família de classe média alta, Emmanuel Macron, descreve o noticiário.

The Economist diz que quando a história relata a ascensão notável de Emmanuel Macron, pode começar e terminar na cidade de Amiens. É o lugar que moldou o Sr. Macron, e a cidade que ele fugiu. Foi também cenário de um encontro frenético nos últimos dias da campanha, o que revelou muito sobre o homem que logo poderia ser o próximo e o mais jovem presidente da França.

Foi como aluno de uma escola privada jesuíta em Amiens, devidamente chamada Providence, que o Sr. Macron conheceu a professora de drama, Brigitte Auzière, 24 anos mais velha que ele e mais tarde se tornou sua esposa. O estudante livreiro ficou impressionado com o brilho dos mais brilhantes da capital. Mas rapidamente aprendeu os códigos da elite francesa, ganhando um lugar na Ecole Nationale d'Administration - cujos ex-alunos incluem três dos cinco ex-presidentes - e com ele o acesso aos corretores de poder em Paris, descreve The Economist.

Se Macron superou Amiens, foi por um desejo, como ele diz, de "escolher minha própria vida", destaca The Economist. O que está por trás de sua perseverança é uma "busca pela liberdade", diz Marc Ferracci, seu melhor homem e economista em sua equipe. Macron desafiou a convenção com seu casamento. Mais tarde procurou a independência financeira trabalhando como um banqueiro de investimento em Rothschild. Como ministro da economia sob o presidente socialista, François Hollande, ele era um crítico franco da semana de 35 horas de trabalho. Há apenas um ano, o senhor deputado Macron violou as regras ao lançar o seu próprio movimento político, En Marche! ("On the Move!"), como um rival e tanto para o Partido Socialista que ele uma vez pertenceu, e o presidente que ele serviu. A aposta era imensa; Assim como a liberdade que lhe garantiu.

Quando os franceses elegeram seu presidente em 7 de maio, Amiens deveria apoiar o seu filho mais famoso. Na primeira rodada de votação ele chegou lá, marcando quatro pontos acima de seu resultado nacional. No entanto, a vulnerabilidade industrial da cidade também o torna um turbilhão estranho para Marine Le Pen, sua oponente nacionalista, apunhalada pelo campeão da "globalização selvagem", das "finanças arrogantes" e da elite sem raízes.

The Economist aponta que sua taxa de desemprego, de 12%, está acima da média nacional. Nos últimos anos, Amiens perdeu uma fábrica de colchões e uma fábrica de pneus. Agora, a fábrica da Whirlpool, onde 286 trabalhadores fazem secadores de roupa, está se fechando também, com a produção mais barata se movendo para a Polônia. Os problemas da cidade, em suma, puseram à prova o credo pro-europeu de fronteiras abertas e liberdade corporativa de Macron.

Assim, não foi até a semana passada que Macron finalmente fez uma campanha parar em Amiens. Começou deprimido. Enquanto se sentava com os dirigentes sindicais numa sala de reuniões no centro da cidade, Le Pen encenou uma emboscada. Voltando sem aviso prévio no portão da fábrica da Whirlpool nos arredores, ela alegou apoiar os "trabalhadores" enquanto Macron defendia "a oligarquia". Sua equipe apressadamente agendou uma parada de campanha na fábrica naquela tarde. Foi uma decisão corajosa. Enquanto as nuvens de fumaça negra subiam dos pneus queimados, os unionistas com jaquetas fluorescentes aguardavam sua chegada em um bloco hostil e muscular. O cheiro acre de borracha carbonizada pendia no ar. "Não esperamos nada de Macron, ele é apenas a continuação de Hollande", declarou Jean Santerre, um trabalhador da fábrica há 23 anos. Ele disse que ele e seus colegas votarão por Le Pen, porque ela vai "fechar as fronteiras" e impedir que os estrangeiros assumam empregos na França.

Certamente, quando Macron saiu de seu carro, logo foi zombado. Sua equipe de segurança seguiu seu carro preto até o fim da estreita faixa que levava à linha de piquete, por precaução. No entanto, durante quase uma hora o candidato se inseriu na multidão nervosa, assumindo o abuso, argumentando seu caso, e se recusando a fazer promessas vazias. Não, ele disse, não poderia proibir fechamentos de fábricas. Não, fechar a fronteira não ajudaria a França a longo prazo. A reconversão seria melhorada; As opções de aquisição seriam examinadas. Quando o sr. Macron partiu, o sr. Santerre e seus amigos não tinham mudado de ideia. Mas a calma havia retornado, e com ele um certo respeito pelos seus esforços.

Se houver reservas quanto à capacidade do Sr. Macron de liderar, dizem respeito à sua determinação política não testada, avalia The Economist. Diante de um país fraturado, de sindicatos inquietos e de um parlamento potencialmente instável depois das eleições legislativas de junho, teria ele o que é preciso para evitar ou se rebelar? "Ele é destemido", diz um membro da equipe, apontando para a maneira como ele, um recém-chegado às eleições, varreu os veteranos políticos e agora está ditando termos para eles. Em 2012, Hollande também visitou uma fábrica, uma usina siderúrgica, durante sua campanha. Ele prometeu resgatá-la, falhou enquanto estava no cargo, e prosseguiu a desilusão política. A abordagem mais corajosa de Macron em Amiens pode não ser o que lhe fez vencer a presidência, mas sugere como ele poderia exercê-la, finaliza The Economist.

> > The Economist