Princípe Harry e Meghan se beijam pela 1ª vez em público

O príncipe Harry e sua namorada, a atriz Meghan Markle, foram vistos aos beijos pela primeira vez em um clube de polo, na cidade de Ascot, no condado de Berkshire, no Reino Unido. Com um sorriso no rosto, a atriz da série Suits participou da bancada real do Audi Polo Challenge no último sábado (6) enquanto Harry jogava uma partida de polo para arrecadar fundos para instituições de caridade.

Meghan acompanhou a disputa ao lado da esposa do treinador do monarca, Mark Dyer. A troca de carícias foi flagrada atrás de um carro já no estacionamento do local. A presença da atriz no evento é um dos indícios de que o relacionamento entre ela e Harry está cada vez mais sério. Esta é a primeira vez que o casal, que namora há cerca de nove meses, faz uma aparição pública juntos.