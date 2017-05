O recém-eleito presidente da França, Emmanuel Macron, tomará posse no próximo domingo (14), anunciou nesta segunda-feira (8) o Palácio do Eliseu. Com isso, o líder do partido "Em Marcha!", que venceu neste domingo (7) as eleições presidenciais, terá apenas uma semana para formar seu gabinete e realizar a transição política.

Nesta manhã, Macron já compareceu a um evento no Arco do Triunfo, em Paris, ao lado do atual presidente, François Hollande, para celebrar os 72 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.

A participação de Macron ocorreu a convite de Hollande, que tenta demonstrar continuidade e proximidade ao novo governo, já que o recém-eleito presidente fora seu secretário-adjunto e seu ministro da Economia antes de se afastar em 2016 e formar seu próprio partido político.

Macron toma posse no domingo e deve ir a Berlim em 1ª viagem

Fontes próximas a Macron também disseram que ele irá a Berlim, na Alemanha, em sua primeira viagem oficial ao exterior. A informação foi divulgada pela rede CNews, citando a eurodeputada Sylvie Goulard, amiga do líder do "Em Marcha!".

No domingo à noite, logo após a confirmação de sua vitória nas eleições, Macron rcebeu um telefonema da chanceler alemã, Angela Merkel. "Merkel está muito contente com a eleição de Macron, que leva esperança a milhões de franceses, e também a milhões de pessoas na Alemanha e na Europa", comentou o porta-voz da chanceler, Steffen Seibert. "Ele conduziu uma campanha pela Europa, pela abertura ao mundo, e não pelo isolamento", ressaltou.

Macron venceu o segundo turno das eleições francesas com cerca de 66% dos votos, derrotando a candidata ultranacionalista Marine Le Pen, do partido "Frente Nacional" (FN), que defende a saída da França da União Europeia e medidas de restrição à imigração