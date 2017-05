Macron renuncia à liderança do partido Em Marcha!

O presidente eleito da França, Emmanuel Macron, renunciou ao meio-dia desta segunda-feira (8) o cargo de líder do movimento Em Marcha! durante uma reunião extraordinária do conselho administrativo do partido.

O anúncio foi realizado pelo secretário-geral do movimento, Richard Ferrand, durante uma coletiva de imprensa em Paris. "Em seu lugar, foi nomeada a interina Catherine Barbaroux", uma das dirigentes da organização, afirmou.

"O primeiro ato da reconstrução do nosso sistema político terminou ontem com a eleição de Emmanuel Macron à Presidência. O segundo é o estabelecimento de uma maioria para a mudança. E foi decidido que o movimento Em Marcha! evolui e amplia sua base: 'Em Marcha' se tornará "República em Marcha", finalizou Ferrand.