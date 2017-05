Macron e Trump terão encontro em Bruxelas em 25 de maio

A Casa Branca anunciou nesta segunda-feira (8) um encontro entre o presidente eleito da França, Emmanuel Macron, e o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a primeira viagem internacional do republicano.

A reunião será em 25 de maio, em Bruxelas, na Bélgica, à margem da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), que acontecerá no mesmo dia.

O encontro foi acertado em um telefonema de Trump a Macron nesta segunda, durante o qual o norte-americano parabenizou o francês por sua vitória nas eleições do último domingo (7).

De acordo com a Casa Branca, o presidente reiterou seu "desejo de trabalhar estreitamente" com Macron e ressaltou a "longa e robusta história de cooperação entre os Estados Unidos e sua velha aliada, a França".

A visita de Trump à Europa também incluirá um encontro com o papa Francisco, no Vaticano, em 24 de maio, e sua participação na cúpula do G7 em Taormina, na Itália, nos dias 26 e 27. Macron foi eleito presidente da França ao derrotar a ultranacionalista Marine Le Pen no segundo turno, quando obteve 66,1% dos votos.

Sua posse será no próximo domingo (14), e sua primeira viagem internacional como chefe de Estado deve ser a Berlim, capital da Alemanha. Nesta segunda, ele também recebeu um telefonema do primeiro-ministro da Itália, Paolo Gentiloni, com quem conversou sobre o G7 de Taormina e a vontade de lançar iniciativas para a "retomada e a mudança" da União Europeia.