Jornais de todo mundo destacam vitória de Macron na França

Jornais de todo o mundo destacaram nesta segunda-feira (8) a vitória do centrista Emmanuel Macron para a presidência da França, enfatizando a derrota da extrema-direita e a consequente manutenção da França na União Europeia, além de uma insatisfação de boa parte do país com os dois candidatos que chegaram à reta final da eleição.

O The Guardian destaca a divisão do eleitorado francês enquanto o espanhol El País traz em letras garrafais a manchete 'França derrota o radicalismo'. No mesmo tom, o americano The New York Times chama atenção para a escolha de Macron como o candidato que evitou, por ora, a guinada da França à direita.

Emannuel Macron foi eleito presidente da França neste domingo (7) após vencer o segundo turno das eleições com 66% dos votos, derrotando a candidata ultracionalista Marine Le Pe, do partido "Frente Nacional" (FN).

