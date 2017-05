Itália apreende cocaína do Brasil em contêiner com frango

Os agentes do Comando Provincial da Guarda de Finanças de Reggio Calábria, na Itália, apreendeu 25 quilos de cocaína vinda do Brasil em um contêiner com frango congelado nesta segunda-feira (8).

A apreensão ocorreu no porto de Gioia Tauro, na Calábria, uma tradicional rota do tráfico internacional de drogas. De acordo com o Departamento Distrital Antimáfia (DDA), o carregamento de carne tinha como destino final o porto de Umm Qasr, no Iraque.

Ainda segundo os investigadores, o cruzamento de vários documentos da embarcação e dos produtos nela embarcados, além da utilização de um sofisticado scanner, permitiram a localização da cocaína.

A droga estava distribuída em 23 blocos e teria rendido para os traficantes, caso chegasse ao mercado, cerca de cinco milhões de euros.

Apreensão na Espanha

Além da droga apreendida no porto italiano, policiais espanhóis anunciaram a apreensão de 500kg de cocaína na região basca. A droga também era proveniente do Brasil e estava escondida em um caminhão que circulava pelo perímetro industrial em Jundiz, em Vitória. De acordo com as autoridades, essa é uma das maiores apreensões da história da região.

Se fosse comercializada, a droga renderia cerca de 40 milhões de euros, segundo a polícia espanhola.