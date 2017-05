Em prévia para setembro, partido de Merkel vence eleições

O Partido Social Democrata (SPD), do ex-presidente do Parlamento Europeu Martin Schulz, perdeu as eleições regionais do norte da Alemanha e com isso fica cada vez mais longe da vitória nas Legislativas, que acontecerão em setembro deste ano.

As eleições do último domingo (7) do estado federal de Schleswig-Holstein, região agrícola às margens dos mares Báltico e Norte, consagraram a vitória do candidato Daniel Günther, 43 anos, da União Democrata-Cristã (CDU), legenda da atual chanceler alemã, Angela Merkel, contra Torsten Albig, de 53 anos, do SPD.

Mesmo representando apenas 3% da população da Alemanha, com 2,3 milhões de habitantes, a região e as suas eleições foram de enorme importância para definir um pouco mais o cenário político do país a cerca de cinco meses das Legislativas.

Nessas eleições, que acontecerão no dia 24 de setembro, será finalizada a disputa entre Merkel, que lutará por um quarto mandato de chanceler do país, e Schulz, que quer ocupar o cargo após já ter no seu currículo a experiência como presidente do Parlamento Europeu.

Por isso, a vitória da CDU em cima do SPD deste domingo, junto ao sucesso nas eleições regionais do estado de Saarland no final do mês passado, ajudaram a confirmar o favoritismo da chanceler alemã a ficar mais cinco anos no governo.

Desde março, a sigla de Schulz vem sofrendo uma queda de oito pontos em todo o país, segundo a última pesquisa de opinião da Stern e RTL, na qual o partido aparece com 28% das intenções de voto contra 36% da legenda de Merkel.

Uma das melhores chances de inverter essas porcentagens se dará no próximo domingo (14) nas eleições regionais da Renânia do Norte-Vestfália, o estado mais populoso da nação europeia e onde o SPD lidera há décadas. Essa será a última eleição regional do país antes das esperadas Legislativas.