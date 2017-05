Banksy faz grafite crítico sobre Brexit no Reino Unido

Um operário que tenta apagar uma das estrelas da bandeira da União Europeia com um martelo: é assim que o famoso artista de rua Banksy decidiu retratar pela primeira vez o Brexit, ou seja, a saída do Reino Unido do bloco europeu. O grafite, de grandes proporções como outros trabalhos do misterioso britânico, que acredita-se que mora em Bristol, apareceu neste domingo (7) na fachada de um prédio perto do porto de Dover, do sudoeste na Inglaterra. A autenticidade da obra foi confirmada por representantes de Banksy.

O mural, de tom crítico, foi notado pelos moradores e passantes da região e postado nas redes oficiais do artista pouco tempo depois que no outro lado do canal da Mancha o centrista Emmanuel Macron vencia as eleições Presidenciais da França.