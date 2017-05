Ao lado de Hollande, Macron participa de cerimônia em Paris

O presidente eleito da França, Emmanuel Macron, participou nesta segunda-feira (8) do seu primeiro evento oficial desde a vitória nas eleições de domingo sobre a candidata nacionalista Marine Le Pen, da Frente Nacional (FN). Macron compareceu ao Arco do Triunfo, em Paris, para prestar homenagem ao 72º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

O atual presidente francês, François Hollande, também participou da cerimônia. Hollande convidou Macron para o evento para demonstrar "continuidade" e proximidade ao novo governo, já que o presidente eleito foi secretário-adjunto de Hollande e ministro da Economia em 2014.

Macron, de apenas 39 anos de idade, afastou-se do governo francês em 2016 para lançar sua própria candidatura nas eleições de 2017, fundando o partido "En Marcha!". Graduado em filosofia e especializado em gestão econômica, Macron venceu as eleições presidenciais com cerca de 66% dos votos, derrotando Le Pen, que lidera um movimento ultranacionalista no país. Macron tomará posse no próximo domingo, o que lhe dá apenas uma semana para formar um gabinete e realizar a transição política.