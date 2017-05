União Europeia exulta com vitória de Macron na França

Líderes de toda a União Europeia já celebram a eleição de Emmanuel Macron como presidente da França, resultado que consolidou um triunfo europeísta contra o projeto eurocético de Marine Le Pen.

"Viva Macron presidente. Uma esperança se ergue na Europa", escreveu no Twitter o primeiro-ministro da Itália, Paolo Gentiloni. Seu antecessor, Matteo Renzi, que tenta se inspirar no exemplo de Macron para voltar ao poder, seguiu pela mesma linha.

"A vitória de Macron escreve uma extraordinária página de esperança para a França e a Europa", tuítou o ex-premier, empossado neste domingo (7) como secretário do Partido Democrático (PD), a maior legenda do país.

Já o porta-voz da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, declarou que o resultado na França é a "vitória para uma Europa unida". Por sua vez, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, deu os parabéns ao candidato do movimento Em Marcha! e disse que os franceses escolheram o "amanhecer europeu". "Agora juntos por uma Europa mais forte e justa", acrescentou.

Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, principal instância política da UE, afirmou que prevaleceu a "liberdade, igualdade e fraternidade", lema da República da França, que disse "não" à "tirania das notícias falsas".

A premier do Reino Unido, Theresa May, que está de saída da União Europeia, também se felicitou com Macron, um crítico do "Brexit", e se mostrou pronta a trabalhar "em uma vasta gama de prioridades compartilhadas".