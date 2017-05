Tropas afegãs eliminaram 23 militantes terroristas nas últimas 24 horas

As forças de segurança afegãs liquidaram 23 militantes terroristas, incluindo oito membros do grupo islâmico Estado Islâmico, nas últimas 24 horas, segundo o ministério da Defesa do Afeganistão.

"Durante as últimas 24 horas, a Defesa Nacional e as Forças de Segurança afegãs realizaram operações ofensivas conjuntas para proteger as vidas e as propriedades de civis, derrotando as tropas insurgentes em diferentes partes do país, o que resultou em 23 terroristas, incluindo 8 afiliados do Daesh, mortos", informou o comunicado do ministério.

As operações antiterroristas ocorreram nas províncias de Nangarhar, Kapisa, Paktia, Ghazni, Kandahar, Urozgan, Badghis, Ghor, Kundoz, Faryab, Sarepul, Takhar, Badakhshan e Helmand.

"Durante estas operações, no distrito de Achin de Urozgan, 8 afiliados do Daesh, incluindo o seu comandante local, foram liquidados. No distrito de Khanshin e de Helmand, 5 militantes do Talibã foram mortos e um veículo foi destruído. Nos distritos de Zebak e Badakhshan 6 insurgentes, incluindo 4 estrangeiros, foram mortos e 2 veículos foram destruídos", especificou o informe.

O Afeganistão vem sofrendo problemas políticos, sociais e de segurança em função das atividades do Daesh e do Talibã. As Forças de Defesa e de Segurança Nacional do Afeganistão estão realizando operações ofensivas conjuntas para combater o terrorismo em todo o país.

> > Sputnik