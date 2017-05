Terroristas explodem ônibus proveniente de Damasco

Os terroristas fizeram explodir cinco bombas em um ônibus de passageiros que se dirigia de Damasco à cidade de as-Suwayda, no sul da Síria, informou o canal libanês Al Mayadeen

De acordo com Al Mayadeen as bombas foram acionadas por controle remoto.

O atentado provocou mortos e feridos, mas ainda não há números concretos.

A Síria vive desde 2011 um violento conflito civil entre forças do governo e diversos grupos da oposição do país, muitos dos quais reconhecidos internacionalmente como organizações terroristas. De acordo com a ONU, a guerra já provocou a morte de mais de 300 mil pessoas.

Moscou tem realizado sua campanha de combate ao terrorismo na Síria desde 20 de setembro de 2015 a pedido do presidente sírio Bashar Assad.

Em dezembro de 2016, o presidente russo Vladimir Putin anunciou que o governo sírio e os grupos da oposição armada alcançaram um acordo de cessar-fogo na Síria.

