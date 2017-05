Regimento Imortal percorre principais cidades norte-americanas

Mais de mil pessoas participaram em Nova York e Washington da marcha do Regimento Imortal para comemorar o 72 º aniversário da Vitória sobre a Alemanha nazista.

O centro da capital norte-americana acolheu a marcha do Regimento Imortal cujos participantes prestaram homenagem aos seus parentes que há 72 anos conseguiram a derrota da Alemanha nazista.

A maioria dos participantes, entre os quais havia tanto representantes da comunidade russa e nacionais de outras antigas repúblicas soviéticas, como cidadãos americanos, empunhavam cartazes com fotos de seus familiares que lutaram na guerra mais sangrenta da história da humanidade.

Os organizadores do evento distribuíram fitas de São Jorge, símbolo da vitória sobre o nazismo.

A novidade deste ano foi as autoridades terem autorizado realizar a marcha pela estrada, e não apenas pelas calçadas, como no ano passado.

Agentes do Serviço Secreto dos EUA zelaram pela ordem pública durante o ato, que não registrou incidentes.

Em Nova York é já da terceira marcha deste tipo, que foi a mais participada, destacaram os organizadores do ato.

O evento reuniu filhos, netos e bisnetos de soldados do Exército Vermelho que marcharam ao longo do rio Hudson, portando cartazes com fotografias de seus parentes e distribuindo fitas de São Jorge pelos transeuntes nova-iorquinos.

Entre os que compareceram à marcha havia também descendentes de norte-americanos que lutaram na guerra.

O ato culminou com um minuto de silêncio e colocação de flores no memorial aos mortos na Segunda Guerra Mundial, no Battery Park.

Além de Washington e Nova York a marcha do Regimento Imortal realizou-se este sábado em outras grandes cidades americanas, como Boston, Denver, San Diego ou Filadélfia, em algumas delas pela primeira vez.

Na Rússia, a primeira edição da marcha ocorreu em 2012, na cidade siberiana de Tomsk, e em 2015, data em que se assinalaram os 70 anos do fim da guerra, reuniu mais de 12 milhões de participantes em várias cidades russas, tornando-se parte inseparável dos festejos pelo Dia da Vitória por todo o país.

> > Sputnik