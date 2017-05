Presidente da Itália inicia viagem por Argentina e Uruguai

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, desembarcou neste domingo (7) em Buenos Aires, capital da Argentina, para uma visita de seis dias que também incluirá o Uruguai.

O chefe de Estado será recebido nesta segunda-feira (8), na Casa Rosada, pelo mandatário argentino, Mauricio Macri, e, no dia seguinte, fará um discurso no Congresso.

Na quinta-feira (10), Mattarella irá a Bariloche, porta de entrada da Patagônia, para um encontro com a comunidade italiana na escola Dante Alighieri. Já em 11 e 12 de maio, o presidente estará em Montevidéu, capital do Uruguai, onde terá reunião com seu homólogo Tabaré Vázquez.

O presidente italiano viaja acompanhado da filha, Laura, e do ministro das Relações Exteriores, Angelino Alfano. A visita devia ter acontecido em julho de 2016, mas um atentado que matou nove italianos em Bangladesh acabou forçando Mattarella, que já estava no México, a retornar à Itália.