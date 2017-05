Polícia francesa ordena busca de três suspeitos de planejar ataques terroristas

Agentes de segurança da França divulgaram descrições dos três suspeitos de planejar atentados terroristas no país. A polícia ordenou neste sábado (6) a busca de três suspeitos de planejar atos nas vésperas do segundo turno das eleições presidenciais no país.

"Ontem, 6 de maio, a polícia francesa deu a orientação sobre três pessoas suspeitas de preparar um ataque terrorista em território francês", informou um representante das forças de segurança do país.

A fonte acrescentou que as orientações foram publicadas inclusive nas redes sociais. "Toda a França está ciente", acrescentou o porta-voz.

O oficial da polícia especificou que entre os suspeitos dois são cidadãos da Bélgica, Bilal Al Marchori e Tarik Jadaoun, e outro é cidadão do Afeganistão —Zabihullah Sarwari.

