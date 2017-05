Papa aceita renúncia de Gregório III Laham

O Papa Francisco aceitou a renúncia ao governo pastoral da Igreja greco-melquita apresentada por sua Beatitude Gregório III Laham, Patriarca de Antioquia dos Greco-Melquitas. Segundo as normas do direito canônico, o administrador da Igreja Greco-Melquita, até a eleição do Patriarca, é Dom Jean-Clément Jeanbart, arcebispo de Aleppo dos Greco-Melquitas, bispo mais ancião por ordenação do Sínodo permanente.

Numa carta ao Patriarca Gregório III Laham, o Papa Francisco o define “servidor zeloso do Povo de Deus” e reconhece seu grande empenho em favor da paz na Síria, martirizada pela guerra.

O Papa conclui sua carta endereçada também a todos os bispos da Igreja greco-melquita assegurando sua Bênção Apostólica “como sinal de graça e de encorajamento para o futuro da comunhão do testemunho do Evangelho”.

O Patriarca Gregório III Laham, 85 anos, nasceu em Daraya, na Síria, na eparquia de Damasco. Esteve à frente do Patriarcado de Antioquia dos Greco-Melquitas durante 17 anos. Fora eleito em novembro do ano 2000 pelo Sínodo dos Bispos greco-melquitas, recebendo a “comunhão eclesiástica” de São João Paulo II. Nestes anos de guerra na Síria Gregório III Laham empenhou-se com todas as suas forças em favor da paz e a reconciliação em sua terra natal.