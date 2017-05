Macron reconhece 'divisão', mas fala em 'unir' a França

Em seu primeiro pronunciamento como presidente eleito da França, Emmanuel Macron cumprimentou sua adversária, Marine Le Pen, e exprimiu sua "profunda gratidão" pela confiança dada pelo eleitorado.

"Uma nova página de nossa história se abre nesta noite, aquela da esperança e da confiança renovadas", declarou o futuro chefe de Estado. "Eu não subestimo as dificuldades econômicas, o impasse democrático ou o enfraquecimento moral do país. É minha responsabilidade entender a raiva, a ansiedade, as dúvidas, que uma parte de vocês exprimiu", acrescentou.

Macron ainda declarou que quer "garantir a unidade da nação" e que escutará "todos os franceses". "Lutarei com todas as forças contra a divisão que nos mina e se abate sobre nós. A partir desta noite e pelos próximos cinco anos, terei humildade, dedicação e determinação para servir em seu nome. Viva a República, viva a França", completou.